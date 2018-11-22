Подача электричества была восстановлена во всех населенных пунктах страны

Во всех населенных пунктах страны восстановлено подключение к электросети.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу отметила, что "специализированные ремонтные бригады работали на местах и исправили все поломки", передает Молдпрес.

Начальник оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Сергей Кэпэцинэ отметил, что на всех дорогах страны движение осуществляется в штатном режиме. "В течение ночи на дорогах работали 109 единиц техники и 139 рабочих, которые использовали почти 1360 тонн противогололедных реагентов. Все опасные участки дорог контролируются дорожными службами", - отметил он.

Вместе с тем, примэрия муниципия Кишинэу объявила, что все улицы столицы доступны, кроме улиц Ганя и Тимиш, которые рекомендуется объезжать. Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.

В течение ночи, улицы, тротуары, подъездные пути в столице и пригородах были обработаны 268 тоннами противогололедных реагентов.

В ближайшие дни ожидается похолодание. Местами возможны слабые снегопады. 26 и 27 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега, преимущественно на севере и юге страны.