Тренеры олимпийских чемпионов будут получать пожизненное пособие

Тренеры, подготовившие олимпийских чемпионов и спортсменов, завоевавших медали на Чемпионатах мира, будут получать пожизненное пособие.

Правительство одобрило проект о внесении поправок в Закон о физической культуре и спорте. Выплачивать пособия будут тренерам, которые за последние четыре года подготовили спортсменов, добившихся результатов на международном уровне.

Стаж тренера должен быть не менее 20 лет. Размер пособия установят в зависимости от успехов чемпионов. Ежегодно на эти цели будут выделять более полумиллиона леев.

Теперь документ должен одобрить парламент.





