Вице-председатель ПДС завил, что в случае победы блока ПДС/ППДП на выборах они запретят российские телеканалы в Молдове

Вице-председатель Партии "Действие и солидарность" Михай Попшой недоволен тем, как ведется борьба с российской пропагандой в Молдове. Об этом он заявил, принимая участие в передаче «Ora Expertizei» на Jurnal TV, подчеркнув, что в случае победы блока ПДС/ППДП они будут настаивать на закрытии российских телеканалов в Молдове.

Так отреагировал вице-председатель ПДС на реплику Виктора Степанюка, о необходимости создания группы парламентской дружбы с Россией и о том, что необходимо выстраивать совершенно иные отношения с Российской Федерацией, сообщает allmoldova.

В свою очередь, Михай Попшой заявил, что в случае победы на выборах они не только продолжат курс сегодняшней власти по борьбе с российской пропагандой, но и пойдут дальше, вплоть до запрета телеканалов.

"Мы не будем пропагандировать российскую пропаганду, как Плахотнюк на Prime TV, у нас не будет соглашения о сотрудничестве. Мы будем немного более эффективными, и действовать более уверенно", - заявил Михай Попшой.