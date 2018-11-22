Таиланд ввел электронные визы для иностранных туристов

Таиланд официально ввел в эксплуатацию систему въезда по электронным визам, рассказывает The Thaiger.

Ранее туристы были вынуждены тратить до 2 часов на прохождение миграционного контроля в аэропорту, пишет Моя Планета.

Подать электронную заявку на 30-дневную визу можно не менее чем за 24 часа до прибытия в Таиланд.

Система позволит бороться с чрезвычайной загруженностью тайских аэропортов и сократит прохождение миграционного контроля до минуты.