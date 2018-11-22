В столице запустили бесплатное мобильное приложение для поиска работы

Мобильное приложение для поиска работы запущено сегодня в Кишинэу. Это премьера для Молдовы, и приложение является полностью бесплатным.

Новое приложение было представлено директором Национального агентства занятости населения Раисой Догару, передает Молдпрес.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Анастасия Oчеретный заявила, что молодые люди, с помощью приложения смогут проверить свои шансы на трудоустройство.

Координатор программ Международной организации по труду Виолетта Врабие отметила, что новое приложение разрабатывалось в течение года и обошлось в 18 тысяч долларов.

В Республике Молдова 4 из 10 безработных, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости населения, являются молодыми людьми, в возрасте от 15 до 29 лет. С начала года, с помощью НАЗН трудоустроилось около четырех тысяч молодых людей. Самыми востребованными вакансиями являются повар, продавец, портной, парикмахер, штукатур, оператор, техник и др.