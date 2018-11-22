YouTube Premium начал работу над сериалом — приквелом "Великого Гэтсби"

Коммерческая платформа YouTube Premium начала работу над сериалом "Гэтс". Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет будет основан на теории, по которой автор книги "Великий Гэтсби" Фрэнсис Скотт Фицджеральд задумывал своего героя как представителя смешанной расы, пишет life.

Создатели сериала покажут жизнь в США в 20–30-е годы XX века, во время расцвета культуры афроамериканцев.

Последняя экранизация романа "Великий Гэтсби" вышла в 2013 году. Режиссёром картины стал Баз Лурман. Главную роль в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо.