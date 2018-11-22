Необрабатываемые или заброшенные земли можно будет сдавать в аренду местным властям

Необрабатываемые или заброшенные сельскохозяйственные участки можно будет сдавать в аренду местной администрации на срок не менее 5 лет. Таковы положения нового Земельного кодекса. Постановление правительства об его утверждении будет опубликовано завтра в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Согласно документу, договор об аренде может быть заключен с владельцами, которые не обрабатывают участки 2 года подряд. Примэрия откроет специальный счет, на который будет перечислять 70% арендной платы, а остальные 30% останутся на административные расходы. Владелец сможет возобновить возделывание земли в любой момент, подав письменное заявление местным органам власти, передает Молдпрес.

Вместе с тем, новый кодекс предусматривает, что земли сельскохозяйственного назначения и из лесного фонда могут быть куплены или проданы только гражданами Республики Молдова. Иностранные граждане и лица без гражданства лишены права владения землей, а в случае унаследования, они будут обязаны продать земли в течение года.

Документом также предусмотрено, что собственники земель будут обязаны зарегистрировать свои земельные участки в Реестре недвижимого имущества и предпринимать меры по защите почв. Также в Земельном кодексе вводится новая классификация земельных участков в зависимости от их назначения.

Контроль над использованием земель и охрана земельной собственности являются прерогативами местных властей. Представители местной администрации будут проверять земельные участки, с целью контроля их надлежащего содержания и предотвращения деградации почв.

Нововведением Земельного кодекса является автоматизированная информационная система для хранения данных о земельных участках. Информация в базе данных будет обновляться ежемесячно. Сейчас эти данные хранятся на бумаге, их собирают представители местных властей и обновляется информация раз в год.

Документ был передан на рассмотрение парламента.