Самой острой темой недели в Бундестаге должен был стать бюджет страны, а стал бюджет отдельно взятой партии, сообщает rtvi.

Йоханнес Карс, депутат Бундестага (СДПГ): "Если бы в этих стенах вы хотели нам рассказать что-то по существу, то могли бы поведать, откуда у „Альтернативы для Германии“ черная касса? Где госпожа [Алис] Вайдель раздобыла эти деньги? От кого из Швейцарии и прочих стран приходят все эти непонятные платежи, на которые вы содержите свою партию?"

Йоханнес Карс обращается к лидеру "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. И к скандалу, который ей, возможно, будет стоить должности, а однопартийцам уже стоил нескольких процентов рейтинга. Взрывоопасный компромат просочился в прессу еще на прошлой неделе. Как выяснилось, на счетах "Альтернативы для Германии" в минувшем году осели 130 тысяч евро от некой фармацевтической фирмы PharmaWholeSale International из Швейцарии. А на днях в самой партии, не дожидаясь новой порции компромата, признались, что был как минимум еще один крупный зарубежный спонсор: 150 тысяч евро окольными путями из Бельгии от голландского фонда "Идентичность Европы" упали на счет все той же партийной ячейки правых популистов в Баден-Вюртемберге. Ее глава — Алис Вайдель.

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Алис Вайдель, сопредседатель фракции "Альтернативы для Германии":"По вашим воплям мне ясно: вам больше хочется поговорить о финансировании партии и пожертвованиях для нее. Хорошо, давайте поговорим! Да, это правда. Нами действительно были совершены ошибки в связи с пожертвованиями на предвыборную кампанию. Такое бывает, когда вся работа ведется на общественных началах, когда структура партии не состоит, как у вас, из функционеров".

У Вайдель этим утром много жестов, объятий от однопартийцев и доводов в свою защиту: ведь почти все деньги вернули назад, хоть и не сразу. Но от сарказма не удержаться даже канцлеру Меркель. "Что здорово в дебатах о бюджете, так это то, что каждый может рассуждать на них о чем угодно, что важным для страны кажется ему лично".

Предшественнику Меркель в ХДС, Гельмуту Колю, это вряд бы показалось смешным. В 2000 году к его отставке с поста главы партии привел схожий скандал из-за всплывшей "черной кассы" христианских демократов. Тогда источник денег для крупнейшей партии, как припомнила им сегодня же Вайдель, установить не смогли (или не захотели). Однако впоследствии законы резко ужесточили.

Эти законы, если обвинения подтвердятся, молодая и внешне вроде как неподкупная партия "Альтернатива для Германии" нарушила по ряду пунктов. Во-первых, приняв крупные пожертвования из-за рубежа — тем более, из Швейцарии, страны, не входящей в Евросоюз. Во-вторых, вразрез с законом, не сообщив о большой сумме президенту страны. И главное: пожертвования — анонимные. В швейцарской фармацевтической фирме признали сразу: при передаче средств они являлись лишь посредниками. От кого исходили пожертвования, не говорят.

В прессе раздувают слухи: уж не Кремль ли вслед за "Национальным фронтом" Марин ле Пен помогает и немецким правым популистам? Установить это попытается прокуратура, которая уже проверяет деятельность Алис Вайдель и трех ее коллег. Депутатскую неприкосновенность с нее снимут автоматически: в Бундестаге, в отличие, например, от российской Госдумы, это почти формальность. Тем более, для лидера такой неудобной фракции, которая находится, как бельмо на глазу у противников, под тотальным контролем всех прочих партий. "Альтернативу для Германии" предупреждают: двумя уже известными скандалами финансовые вопросы не ограничатся.

Аннетт Савацки, некоммерческая организация Lobby Сontrol: "На протяжении двух с лишним лет их предвыборные кампании получали мощную поддержку за счет того, что крупные спонсоры партии использовали пробелы в законодательстве. Миллионы на предвыборную борьбу им переводили через фирму-однодневку. Точнее, через некое негосударственное объединение в Штутгарте, за которым стоит рекламное агентство из Швейцарии".

Здесь же, в Швейцарии, по совпадению или нет, проживает и сама Алис Вайдель вместе с женой и детьми. Организация именуется "Обществом в защиту правового государства и гражданских свобод". Именно оно долгое время выступало посредником между "Альтернативой для Германии" и ее спонсорами, которые могли таким образом оставаться анонимными. Публично сама партия от загадочного объединения дистанцировалась и даже подавала на него в суд. Но из расследования Süddeutsche Zeitung выходит, будто по сей день в тесном контакте друг с другом находятся верхушка партии и руководство того самого "Общества". Алис Вайдель эту серию публикаций называет атакой лично против нее.

Алис Вайдель, сопредседатель фракции "Альтернативы для Германии" (16 ноября): "Я задействовала все рычаги, чтобы внести ясность в ситуацию. Внутри партии, вместе с федеральным руководством и со специально нанятым юристом, который и будет общаться с государственными органами".

Но на вопрос, что же это были за деньги, Алис Вайдель ответа пока не дает.