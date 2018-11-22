Продавали наркотики через интернет: в Кишиневе раскрыли преступную группировку

Полиция задержала группу граждан, занимающихся сбытом психотропных препаратов через интернет.

По данным правоохранительных органов, организовал преступный бизнес 40-летний мужчина. Подозреваемый наладил поставку психотропных таблеток типа "Subutex" из-за границы.

Мужчина создал закрытый чат в Telegram, с помощью которого сбывал препараты.

Для того, чтобы его не узнали покупатели, мужчина прятал наркотики в общедоступных местах у корней деревьев, под бордюрами, камнями и в других местах. О том, где забрать товар, покупатель узнавал через приложение.

В ходе обысков в домах подозреваемых были обнаружены психотропные таблетки на сумму около 135 тысяч леев, банковские карты и деньги.

Организатора преступного бизнеса арестовали на 30 суток, его сообщника объявят в розыск. Обоим грозит до 15 лет тюрьмы.