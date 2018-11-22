С 1 декабря в Приднестровье хлеб подорожает на 15%. Увеличение цены коснётся социально значимых видов продукта, на долю которого приходится 70% в общей структуре продаж, пишет портал novostipmr.com со ссылкой на так называемое Минэкономразвития непризнанной ПМР.
Речь идёт о самых популярных среди населения видах хлеба: батоне, хлебе из муки I сорта и хлебе из смеси муки I и II сортов, передает allmoldova .
Причиной повышения цен стало увеличение стоимости зерна, из которого делают муку для производства хлеба. Однако производители, цитируемые новостным порталом, объясняют это отложенным эффектов девальвации. Поскольку для урожая, из которого печётся хлеб, в ПМР почти все импортируется, нынешним расчеты связаны с новым курсом доллара.
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