В Ватикане установили 23-метровую рождественскую ель

Рождественская ель, которую утром в четверг на специальном грузовике доставили в Ватикан из североитальянской провинции Порденоне, установлена на площади Святого Петра.

В этом году 23-метровое дерево весом около 4,5 тонн подарили папе Римскому Франциску власти итальянской автономной области Фриули-Венеция-Джулия. Ель по традиции установили рядом со знаменитым обелиском, привезенным в Рим из Египта еще императором Калигулой. В ближайшее время сотрудники технической дирекции губернаторства государства-города Ватикан начнут работы по украшению лесной красавицы. Вечером 7 декабря рождественская ель, на которой развесят гирлянды из нескольких тысяч энергосберегающих лампочек, зажжет свои огни, сообщает РИА Новости.

У подножия дерева будет сооружен так называемый presepe — рождественские ясли или вертеп, изображающий сцену рождения Иисуса Христа. На сей раз он будет сделан из почти 700 тонн песка, привезенного в Ватикан из курортного города Йезоло на побережье Адриатического моря. Работу над композицией под названием Sand Nativity выполнит международная группа в составе четырех скульпторов, в числе которых есть и россиянин Илья Филимонцев.

Традицию устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра принес в Ватикан со своей родины папа-поляк Иоанн Павел II. После его избрания на Апостольский престол в 1978 году различные страны Европы и области Италии считали за честь подарить понтифику ель на Рождество. Эту традицию сохранили и его последователи папы Бенедикт XVI и Франциск.