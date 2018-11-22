Правительства Молдовы и Рымынии подписали ряд двусторонних соглашений

Подписанием целого ряда двусторонних соглашений завершилось совместное заседание кабминов Молдовы и Румынии в Бухаресте. Оно проходило во Дворце Виктории, и началось со встречи глав правительств с глазу на глаз.

Как уверены Павел Филип и Виорика Данчилэ, реальное сближение двух стран происходит за счет конкретных действий в интересах граждан Молдовы и Румынии. Они высоко оценили совместные проекты в сферах культурны и гуманитарного развития. Это ремонт детских садов, предоставление школьных автобусов, реставрация Органного зала, Художественного музея и театра в Кагуле. В ходе беседы стороны коснулись также строительства газопровода Унгены-Кишинёв и мостов через Прут, сообщает publika.md.

На совместном заседании правительств двух стран министры обсудили итоги и перспективы сотрудничества.

"Считаю эту встречу особенно важной, тем более, что она проходит в юбилейный год. Румыния отмечает 100-летие Великого объединения. И в такой важный год мы должны учитывать усиление двусторонних экономических и торговых отношений между нашими странами", - говорит премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

Павел Филип поздравил новых министров с назначением и отметил, что молдавское правительство тоже прошло через реформу центральной власти.

«Думаю, недостаточно назвать наши отношения хорошими или прекрасными. Отношения между Молдовой и Румынией выходят за эти пределы. Мы находимся в общем лингвистическом и культурном пространстве, в общем пространстве ценностей. Вот почему я считаю наши отношения особенными», - сказал премьер-министр РМ Павел Филип.

По завершении совместного заседания премьер-министры двух стран сделали заявления для прессы.