С 2021 года в Молдове запретят использовать одноразовую пластиковую посуду

Использование одноразовой пластиковой посуды в нашей стране запретят с 2021 года. Законопроект, регламентирующий внутреннюю торговлю, прошел первое чтение парламента.

"Это очень важное решение. Мы все знаем, в каком состоянии экология Молдова. Бытовые отходы выбрасывают вперемежку. Стекло, пластик и другой мусор. Пластик очень медленно разлагается, от сотни и до тысячи лет" – сказал депутат ЛП Штефан Влас.

В парламенте поддержали и изменения в Кодекс о правонарушениях, согласно которым за использование и продажу пластиковой одноразовой посуды будет предусмотрено до 4500 леев штрафа для физических лиц, и до 12 тысяч - для юридических.

Авторы законопроекта говорят, что до 2021 года у предпринимателей будет достаточно времени, чтобы пересмотреть ассортимент продукции и начать выпуск экологической биоразлагаемой тары.







