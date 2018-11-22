Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

20 ноября, в Нью-Йорке открылся магазин – библиотека Gucci Wooster.

В книжном бутике разместили около 2000 наименований разного рода изданий. Начиная от нишевых журналов, включая Le Palace (издается модным домом Gucci), и заканчивая редкими антикварными книгами, некоторые из которых лично предоставил креативный директор бренда Алессандро Микеле. Также в библиотеке библиофилы и поклонники искусства смогут ознакомиться с работами близких друзей Микеле. Например, с фотографиями Мартина Парра, Петры Коллинз и Райана МакГинли, пишет Вести.ru.

Модельер хотел освещать модный образ жизни не только с помощью смелой одежды и аксессуаров, но и благодаря просветительской деятельности, заряжая молодежь знаниями о моде, искусстве, дизайне и фотографии.

Куратором эксклюзивного проекта выступил Дэвид Стреттелл – основатель популярного книжного магазина Dashwood Books. Gucci Wooster расположился на бульваре 375 West, недалеко от флагманского магазина Gucci в Нью-Йорке на 63 Wooster Street.