Суд Лос-Анджелеса приговорил к 120 дням тюрьмы 45-летнего Пола Гонсалеса за то, что он два года назначал женщинам свидания в дорогих ресторанах, а затем сбегал, не заплатив по счету. Всего преступник обманул около 10 женщин на общую сумму в 950 долларов, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Помимо реального срока, Гонсалес получил три года условно, а также запрет на пользование сайтами и приложениями для знакомств, пишет Вести.ru.
В ресторанах американец любил заказывать стейк и креветки, а также алкоголь. Как только еда была съедена, а напитки выпиты, Гонсалес сбегал.
В большинстве случаев платить за него приходилось обескураженным женщинам. Лишь дважды представители ресторанам пошли несчастным навстречу и погасили их задолженность сами.
Гонсалес занимался такого вида мошенничеством с мая 2016 года по апрель 2018-го.
Одна из жертв американца пошутила, что за решеткой у него больше не будет проблем с выбором еды.
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