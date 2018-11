В Южной Австралии 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за ветра, порывы которого достигали 100 км/ч, сообщает ABC News.

Из-за шторма также пострадали штаты Виктория и Квинсленд, а на острове Тасмания объявлено предупреждение о наводнении. В Новом Южном Уэльсе сильный ветер вызвал песчаную бурю, которая прошла с запада штата и достигла Сиднея, передает УНИАН.

Всего за неделю до лета в горных районах штатов Новый Южный Уэльс и Виктория выпал снег, который сопровождался снежной грозой.

Incredible snowy scenes coming in from Falls Ceek this morning!