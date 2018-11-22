Крупная авария в Италии: столкнулись 25 машин

В результате крупной дорожной аварии, которая произошла утром 22 ноября в итальянской Тоскане, пострадали несколько человек.

Как пишет La Repubblica, в ходе ДТП около города Сиена столкнулись 25 автомобилей. После случившегося восемь человек были госпитализированы, из них трое – с серьезными травмами, хотя, по данным журналистов, жизням пострадавших ничего не грозит, передает segodnya.ua.

На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи, а также сотрудники госкомпании по управлению автомобильными дорогами и полиции, которые расследуют причины массовой аварии.

Движение на этом участке трассы пока ограничено.