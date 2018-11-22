Ученые назвали самые полезные для мозга продукты

Исследования учёных из Американской академии неврологии показали, что ежедневное употребление соков из фруктов и овощей, богатых огромным количеством витаминов, позволит не только нормализовать работу организма, но и сохранить когнитивные способности мозга в старости, сообщает Medical Express.

В рамках 20-летних исследований нейробиологи пришли к выводу, что употребление свежевыжатых соков, фруктов и натуральных овощей приводит к тому, что в возрасте 73 лет человеческий мозг сохраняет "юношеские" когнитивные функции и может работать практически без сбоев. Выборка, в которую исследователи включили более 27 тыс. мужчин, показала, что 55% участников, употребляющих в пищу как можно больше натуральных продуктов, способны выполнять даже сложную умственную работу, пишет life.

Исследователи выяснили, что форма фруктов и овощей при этом большого значения не имеет, а среди наиболее полезных для мозга продуктов оказались апельсины, листья салата, помидоры, огурцы, молочные продукты, яблоки, а также ягоды различных сортов и видов.