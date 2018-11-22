Бывшему председателю Ассоциации "Лэстэраш" продлили арест на 30 суток

Бывшему председателю ассоциации родителей детского сада "Лэстэраш" продлили арест на 30 суток. Мужчину обвиняют в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

Согласно расследованию, подозреваемый ежемесячно собирал у родителей воспитанников детского сада №199 по 600 тысяч леев на дополнительные расходы, при этом значительную часть денег от оставлял себе.

Напомним, прокуроры по борьбе с коррупцией задержали подозреваемого 25 сентября.

Во время обысков у него нашли полмиллиона леев наличными, оружие, дорогие авто и скрытый бизнес.

У него и членов его семьи обнаружили восемь квартир и домов, десять автомобилей и база отдыха в Вадул-луй-Водэ. Ее подозреваемый купил и отремонтировал в 2016 году, в бытность председателем ассоциации.