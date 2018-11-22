Названы самые нелепые названия аэропортов

Новозеландское издание Newshub опубликовало рейтинг самых странных и нелепых названий аэропортов в мире.

Первую строчку занял аэропорт Batman в Турции, который назван так в честь одноименного города Батман, пишет lenta.ru.

На втором месте оказался аэропорт Useless Loop («бесполезная петля») в Австралии. Он находится почти в тысяче километров от города Перт и также получил свое название в честь одноименного города, в котором расположен.

Также издание отметило авиационную базу Moron («придурок»), которая находится в Испании и используется испанской и американской военной авиацией.

Помимо этого, в список включили аэропорт Eek (звук, выражающий испуг или огорчение) на Аляске и аэропорт Danger («опасный») в США.