Бойня в Керчи: из больниц Крыма выписали всех пострадавших

Все 25 пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже, изначально госпитализированных в больницах аннексированного полуострова, выписаны. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения Крыма" в четверг, 22 ноября.

"По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствуют", — сообщили в "ведомстве".

Продолжают лечение 12 пострадавших: 10 человек (7 детей и 2 взрослых) в больницах Москвы, еще двое взрослых – в краевой больнице Краснодара номер 1. По данным ведомства, изначально было госпитализировано 46 раненых в колледже, 25 человек – в крымские медицинские учреждения, передает Корреспондент.

Напомним, студент колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.