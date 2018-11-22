В шотландской психбольнице неизвестный с ножом напал на персонал

Медсестра получила тяжелое ранение в больнице шотландского города Эр в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает BBC News.

Полиция оцепила психиатрическую больницу Ailsa Hospital в 10:15 по местному времени (12: 15 мск). По предварительным данным, нападение мог совершить один из ее пациентов. Сообщается, что медсестру госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, передает Известия.

В настоящий момент правоохранительные органы осматривают больницу. В поисках злоумышленника задействован вертолет, а также полицейские собаки.

«Парковочная площадка у больницы остается перекрытой, пока продолжается осмотр. Остальная часть здания открыта для персонала и пациентов», — заявил представитель шотландской полиции.