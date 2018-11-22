Кристина Балан: молдо-американской сотрудничество помогает укреплению безопасности в Восточной Европы

Отношения между Молдовой и США развиваются, а число совместных проектов в последние годы значительно увеличилось. Об этом сообщила в интервью изданию Washington Diplomat посол нашей страны в США Кристина Балан. По ее словам, молдо-американской сотрудничество помогает укреплению безопасности в Восточной Европы.

”Мы готовы стать другом и партнёром для США. Сейчас наше государство сильнее и увереннее, чем три года назад. Мы готовы строить свободное государство и способствовать укреплению безопасности в регионе”, - говорит посол Молдовы в США Кристина Балан.

Посол отметила, что Молдова разделяет приоритеты США в этом европейском регионе. Один из них - урегулирование приднестровского конфликта. Кристина Балан назвала конструктивным диалог между Кишинёвом и Тирасполем, но заметила, что Молдове нужна помощь США и Евросоюза, чтобы убедить Россию вывести свои войска из приднестровского региона.

”Окончательное решение зависит от России, от того, насколько она готова отказаться от этого инструмента регионального давления. Мы просим поддержки ЕС и США в разрешении этой проблемы”, - посол Молдовы в США Кристина Балан.

В Вашингтоне свои страны представляют всего 20 женщин-дипломатов. И Кристина Балан одна из них. Как ей удалось добиться успеха в этом мире мужчин? Такой вопрос тоже прозвучал в интервью. В ответ посол заметила, что делает все возможное, чтобы оставаться примером для своей дочери и молодежи Молдовы.

”Для меня честь представлять свою страну в США. Я вкладываю всю свою энергию в эту миссию. Думаю, что мне удалось закрепить Молдову в зоне внимания Вашингтона”, - добавила посол Молдовы в США Кристина Балан.

Кристина Балан ответила также на вопросы о диалоге с молдавской диаспорой в США, экономической ситуации в нашей стране и предстоящих парламентских выборах.