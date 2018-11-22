Конфликт двух соседей из Кантемирского района закончился стрельбой

Дело о покушении на убийство расследуют в селе Стояновка Кантемирского района. Там стрельбой закончился очередной конфликт двоих соседей. Одного из них доставили в местную районную больницу с пятью огнестрельными ранениями.

"Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сегодня служба AVIASAN доставила его в Республиканскую клиническую больницу. До столицы пациента сопровождал реаниматолог", - сказала замдиректора Кантемирской больницы Марианна Рэчилэ.

Стрелявший задержан. По данным полиции, соседи конфликтовали давно, и подозреваемый в покушении на убийство не раз грозил недругу расправой.





