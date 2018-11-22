1 декабря граждане Молдовы и Румынии смогут разговаривать по мобильному телефону без оплаты роуминга

На протяжении 1 декабря этого года, в контексте 100-летия объединения, граждане Республики Молдова и Румынии смогут разговаривать по мобильному телефону без оплаты роуминга. Совместная декларация на этот счет подписана сегодня после заседания правительств двух государств.

«Это первый символичный шаг. Мы хотим, чтобы у нас было общее коммуникационное пространство. Мы хотим, чтобы наши граждане даже не почувствовали, что они перешли из одной страны в другую, чтобы могли разговаривать по телефону без оплаты тарифов на роуминг», - сказал премьер-министр Павел Филип.



В соответствии с подписанной декларацией Республика Молдова и Румыния взаимно обязуются подготовить в ближайшее время договор, который будет заключен для устранения роуминговых тарифов между двумя странами, и граждане двух государств будут разговаривать по национальным тарифам, а для навигации по интернету они будут снижены до уровня общих европейских тарифов. Устранение тарифов не повлияет на качество услуг роуминга для конечных пользователей, передает Молдпрес.