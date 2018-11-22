Граждане с ежемесячным доходом меньше 3000 леев будут получать компенсации на проездные в общественном транспорте

Компенсации в размере 70 леев на проездные в столичном общественном транспорте с нового года будут получать граждане с ежемесячным доходом меньше трех тысяч леев, а не двух тысяч, как было до сих.

Решение приняли в муниципальном совете Кишинева. Кроме того, согласно новым правилам, бесплатно в общественном транспорте будут ездить семейные врачи. На эти цели из местного бюджета выделят 57 миллионов леев.







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