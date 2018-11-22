Видео, где людям продают колготы прямо с брусчатки, стало вирусным

В сети появился ролик, на котором женщины "роются" в куче колготок, лежащих прямо на земле. Видео появилось на странице в Facebook пользователя Ивана Патарака.

На кадрах видно, что сотни пачек колгот лежат прямо на заснеженном тротуаре. Вокруг кучи толпятся покупатели. Людям приходится приседать, чтобы взять в руки повар.

Автор ролика комментирует увиденное за кадром. Мужчина возмущен тем, что продавец даже не сделал никакого прилавка. Также мужчина написал, что так выглядит "Блэк фрайдей на мостовой и бизнес по-черновицки". Также автор подчеркнул, что на товар, продаваемый прямо с брусчатки, был огромный спрос.

За несколько часов видео набрало 6,5 тысячи просмотров и множество комментариев.