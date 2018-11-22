После сильнейших пожаров в Калифорнию пришли дожди

В Калифорнию, где последние 2 недели не утихают лесные пожары, наконец пришли долгожданные дожди. Местные жители надеются, что ливни помогут потушить огонь, а власти опасаются, что возможные наводнения помешают поискам погибших. Напомним, не утихающие пожары уничтожили сразу несколько населённых пунктов в штате, справиться с пламенем полностью не удавалось из-за засухи и сильного ветра.

Число жертв пожаров увеличилось до 83. Больше 560 человек числятся в списках пропавших. Их поиски продолжаются, вопреки непогоде, передает canal3.



”Мы продолжим делать свою работу. Завтра выйдут искать останки погибших в результате пожаров примерно 830 человек, среди которых спасатели, подицейские и волонтеры".



По данным СМИ, которые цитируют пожарных, было потушено 85% территорий, охваченных огнем. Уничтожены сотни гектар леса, до основания сгорели 13 тысяч строений. По предварительным данным ущерб превышает 10 млрд долларов.

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