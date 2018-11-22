Экипаж SMURD доставил на родину одну из пострадавших в аварии в уезде Вранча

Экипаж SMURD из Республики Молдова доставил вчера домой одну из пострадавших в ДТП в уезде Вранча, Румыния. Экипаж из медиков и парамедиков доставил в безопасности 58-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с лицевой политравмой.

«Женщина находилась под постоянным наблюдением во время перевозки, каких-либо осложнений не было. Она была доставлена вечером, 21 ноября, в Институт неотложной медицинской помощи мун. Кишинэу для дальнейшего лечения», - отметили представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), передает Молдпрес.

Вместе с тем ГИЧС, при участии Генерального консульства Республики Молдова в Яссах, провел все необходимые процедуры для репатриации тела 47-летней женщины, погибшей в том же дорожно-транспортном происшествии. Тело женщины было доставлено в страну компанией, с которой власти заключили соглашение.

Дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Республики Молдова произошло 19 ноября в уезде Вранча. В результате аварии один человек погиб и шесть получили различные травмы.