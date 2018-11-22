О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби
// фото: vesti.ru
17:48, 22 Nov 2018
просмотров 170 | комментариев 0

У двух полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, есть алиби, передает РИА Новости. Всего по делу проходят трое полицейских.

Об алиби рассказал адвокат Аслям Халиков. По его словам, бывший начальник Кармаскалинского района Салават Галиев и его коллега, бывший начальник Уфимского района Эдуард Матвеев, покинули отдел раньше того времени, когда произошло преступление. Галиев ушел в 22:00, Матвеев – в 22:10, а преступление, согласно заявлению пострадавшей, произошло с 22:40 до 00:30, передает вести.ru.

Халиков заявил, что у защиты есть соответствующие свидетельские показания и записи с видеокамер, на которых видно, что Матвеев приехал к себе во двор, а Галиев, пока происходило изнасилование, находился в загородном кафе. Защита будет настаивать, чтобы двух подозреваемых освободили из-под стражи, добавил адвокат.

По данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летнюю девушку-дознавателя изнасиловали трое ее коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД в Уфе. Всем троим предъявили обвинения, возбуждено уголовное дело. Фигуранты уволены из органов внутренних дел. Они арестованы до 31 декабря.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День вряд ли будет богат событиями. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня вы будете душой компании. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Попугай
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...