Жители многоэтажки города Фрунзе уже более 20 лет набирают воду в колодце

Живут в многоэтажке, но уже более 20 лет набирают воду в колодце. Один из домов города Фрунзе Окницкого района до сих пор не подключен к водопроводу. Местные власти обещали провести его еще в 2015 году, но строительные работы так и не довели до конца.

Галине Витязь 65 лет. Ей каждый день приходится поднимать ведра с водой на пятый этаж.



Жильцы дома говорят, что уже не раз обращались к администрации города с просьбой решить проблему.



Строительство водопровода начали три года назад, но так до конца и не довели. Работы были выполнены на 80%.



Подрядчик для комментариев был недоступен. Общая стоимость проекта по строительству водопровода превышает два миллиона леев.







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