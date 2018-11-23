Граждан Молдовы, живущих за границей, призывают подтвердить участие в парламентских выборах

Граждан Молдовы, проживающих за границей, призывают подтвердить участие в предстоящих парламентских выборах. Посредством предварительной регистрации Центральная избирательная комиссия намерена узнать их точное число, а также города, где они проживают.

Дело в том, что на прошедших президентских выборах, многим представителям диаспоры не хватило бюллетеней. А некоторые из них отметили, что было открыто мало избирательных участков.



"Посредством предварительной регистрации, мы бы знали, допустим, что 10 тысяч избирателей подали заявки на голосование в Риме. Тогда мы бы поняли, что там нужно открыть по меньшей мере два избирательных участка, и отправить туда необходимое количество бюллетеней", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.



Предварительную регистрацию запустили 31 мая. До сих пор заявки на участие в выборах подали только 3200 наших соотечественников, проживающих за границей.



"Если взять данные президентских выборов 2016 года, то в первом туре проголосовали более 67 тысяч избирателей, а во втором явка была намного выше - более 138 тысяч граждан", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.



Проживающих за рубежом граждан призывают также подать письменное заявление в консульства или посольства Молдовы, в стране где они будут находиться в день выборов. Регистрацию можно пройти и в режиме онлайн, на сайте alegător.md.



"Нажмите на опцию "Предварительная регистрация", пройдите к "регистрации по письменному заявлению", чтобы загрузить его. Также регистрацию можно пройти онлайн, для этого нужно ввести личный цифровой код 12:23 12:56. Затем введите дату, месяц и год рождения, отметьте, что вы не робот. Затем выберите населенный пункт и страну, в которой вы хотите голосовать", - рассказал пресс-секретарь ЦИК Корнелиу Пасат.



Подтвердить участие в голосовании можно до девятого января 2019 года. Парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля.



