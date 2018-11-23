Бельцкий фермер продает кур по 1000 леев за штуку

Тысячу леев за курицу. Такие цены установил один из бельцких фермеров. А яйца он продает в три раза дороже, чем на рынке.

Несмотря на высокие цены, отбоя от покупателей у него нет. А все потому, что птицы весят почти семь килограммов. А привез он их в Молдову из-за границы. Всего на птицеферме Валерия Черненкова более 60 куриц разных пород.



Фермер говорит, чтобы птицы были здоровы и хорошо неслись, за ними нужен особый уход.



Валерий доволен птицефермой. Вложенные средства удалось вернуть с лихвой.



У каждой породы птиц свои преимущества. Например кохинхин и брама - мясные куры, а орпингтон и виандот - мясо-яичные породы.



Десяток яиц фермер продает от 30 до 50 леев, в зависимости от сезона.



