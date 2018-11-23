Столичные улицы превратились в каток: около 56 человек получили травмы

Выпавший в Молдове снег доставил немало хлопот не только водителям, но и пешеходам. За последние пару дней к врачам обратились 56 человек, получивших травмы на льду. Многие тротуары в столице напоминают катки. А власти, между тем, говорят, что объем работы слишком велик, и во все дворы дорожники просто не успевают.

Петр Негура поскользнулся на льду, когда вел ребенка в сад.

"Было больно, я нес ребенка на руках, хорошо, что он не пострадал. Я старался защитить его, поэтому удар пришелся на меня".

Врачи отмечают, что с наступлением холодов, число пациентов существенно увеличивается.

"Пока пациентов не так много, потому что это только начало сезона", проинформировала пресс-секретарь Института скорой помощи Кристина Горий.

В управлении Жилищно-коммунального хозяйства мэрии говорят, что за последние четыре дня на работу мобилизовали 350 сотрудников, которые занимаются расчисткой тротуаров. Они использовали во дворах более 55 тонн противогололедного реагента, передает canal3.

"У нас всего 15 спецмашин, но мы работаем с пяти утра и до самого вечера. Наносим реагент на тротуары", отметил глава управления ЖКХ Василий Ефрос.

Дороги у частных предприятий должны расчищать сами экономические агенты. Однако они этого не делают.

Предпринимателям, не расчищающим снег, грозит до девяти тысяч леев штрафа.