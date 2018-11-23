Граждане Молдовы, проживающие за границей, будут получать пенсии

Пожилые люди из Молдовы, уехавшие жить за границу, будут получать пенсии. Соответствующий законопроект прошел второе чтение парламента. И это несмотря на то, что договоры о социальном страховании, предусматривающие подобную возможность, Молдова заключила пока только с 12 странами.

"Для установления права на пенсию, гражданин должен подать заявление в отдел Национальной кассы соцстрахования по последнему месту жительства в Молдове, а затем уже на основании представленных данных НКСС отправит пенсии гражданам", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.



"Важно также знать, например, жив ли человек", - сказал зампредседателя парламента Валерий Гилецкий.



Необходимую справку нужно будет представить в посольство Молдовы в стране проживания.



"Срок представления документа - 12 месяцев согласно европейскому регламенту и практике других стран", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.



Законодательство решили пересмотреть в том числе из-за случая произошедшего с одной из наших соотечественниц, переехавшей жить в Германию. Она эмигрировала за границу в 2002 году. И долгие годы не получала пенсию. В 2014 году женщина наняла адвоката и подала в суд на территориальную кассу социального страхования, которая отказала ей в восстановлении и перерасчете выплат.



"Наш иск отклонили, так как закон не предусматривает выплату пенсии лицам, уехавшим на ПМЖ за границу. Мы обратились в Апелляционную палату. По ходу дела мы подали ходатайство об исключительном случае неконституционности этих статей."



Весной этого года Конституционный суд постановил, что проживающие за границей молдаване имеют права на пенсию.



"Устранение этой давней ошибки выгодно не только истцу, но и многим гражданам, которые здесь работали и внесли свой вклад в систему социального страхования."



Молдова заключила договоры о социальном страховании в том числе с Румынией, Чехие, Португалией и Болгарией.





