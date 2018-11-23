В Алабаме в торговом центре произошла стрельба

В торговом центре американского города Гувер (штат Алабама) несколько человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает Al.com.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 ноября во время ежегодной распродажи накануне Дня благодарения в торговом центре Riverchase Galleria, пишет Корреспондент.

Полиция открыла ответный огонь. По данным правоохранителей, нападавший был убит.

Как сообщила одна из свидетельниц происшествия, она слышала шесть или семь выстрелов. Сотрудники супермаркета помогли посетителям спрятаться в складских помещениях.