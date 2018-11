Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 ноября во время ежегодной распродажи накануне Дня благодарения в торговом центре Riverchase Galleria, пишет Корреспондент.

Полиция открыла ответный огонь. По данным правоохранителей, нападавший был убит.

Как сообщила одна из свидетельниц происшествия, она слышала шесть или семь выстрелов. Сотрудники супермаркета помогли посетителям спрятаться в складских помещениях.

One person is dead in an apartment. Unclear if anyone else injured in the gunfire that just happened. Police clearing all the bystanders pic.twitter.com/b9WRF0n4I0