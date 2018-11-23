Штраф за ложный вызов службы 112 удвоили

Размер штрафа для шутников, которые будут звонить в службу 112 без повода, удвоили. Теперь он составляет три тысячи леев. Причиной стали неутешительные данные статистики, согласно которым за девять месяцев с момента запуска единого номера почти 70% звонков были безосновательными.

"Обычно с первых слов становится понятно, что это ложный вызов. Это заметно по тону голоса, по эмоциям. Иногда, люди просто молчат. Мы уточняем, и если не слышим никакой важной информации, прерываем звонок или просим подождать, пока на линии другие вызовы", - говорит оператор службы 112 Дорина Чебан.

"Есть номера, с которых в службу 112 звонят по 15-20 раз в день. Мы считаем ложным вызов, если человек в трубке начинает петь или ставит музыку. Иногда звонят и ругаются, а бывает, что в трубке слышно, как преподаватель объясняет новую тему, значит звонит ученик во время урока", - рассказала глава управления службы 112 Каролина Склифос.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, за девять месяцев было зафиксировано более 6000 случаев, когда прибывшие на место вызова врачи не находили пациентов. В 3000 случаев вызов отменяли до прибытия скорой помощи, в то время как машина уже выехала по указанному адресу. Еще 800 вызовов были зарегистрированы как заведомо ложные.

Наталья Панко работает кардиологом в скорой помощи девять лет. Она говорит, что из-за ложных вызовов врачи порой не успевают приехать к тем, кому действительно нужна помощь.

В полиции говорят, что чаще шутниками оказываются подростки.

"В случае, когда звонок поступает из другого места, нежели тот, что указан, мы стараемся определить место и людей, которые звонят, чтобы привлечь их к ответственности. При этом используются специальные технологии", - сообщил глава управления ГИП Александр Бежан.

С начала запуска службы 112 штрафы за ложные вызовы получил 581 человек.





