В Австралии тушат масштабные лесные пожары

Обширные лесные пожары охватили территорию штата Новый Южный Уэльс в Австралии. В северных пригородах Ньюкасла пламя вплотную приблизилось к жилым домам. Об этом сообщила пожарная служба штата на своей странице в Twitter в пятницу, 23 ноября.

Отмечается, что пожарным удалось взять под контроль ряд очагов возгорания, но сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров, передает Корреспондент.

"Пламя распространяется очень быстро, сейчас в борьбе с огнем мы задействовали тяжелые пожарные самолеты, но есть опасения, что при усилении ветра мы не сможем их использовать и пламя перекинется на жилые дома", – сказал комиссар пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс в комментарии радио ABC.

В борьбе с огнем, кроме тяжелой пожарной авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника.

На территории района Хантер объявлена чрезвычайная ситуация, а жители района Солт Аш, чьи дома расположены в опасной близости от пожаров, эвакуированы, закрыты школы.