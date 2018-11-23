Двух работников Института скорой помощи подозревают в коррупции

Два работника Института скорой помощи задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о начальнике автопарка и главе экономического отдела. Мужчин подозревают в вымогательстве денег у бизнесмена, который подписал с медучреждением контракт на миллион леев, но за год предоставил услуг сверх этой суммы. Когда предприниматель попросил, чтобы ему заплатили, сотрудники больницы пообещали якобы ускорить этот процесс. За свою "помощь" подозреваемые потребовали 15-ть процентов от суммы.

Им грозит до семи лет тюрьмы. В свою очередь глава института отмечает - оба подозреваемых не могли сделать того, что пообещали, передает canal3.

"Все транзакции в нашем учреждении проводятся бухгалтерией, а не экономическим отделом. Бухгалтерия вместе с администрацией раз или два раза в неделю встречаются и решают, каким экономическим агентам перевести средства", сообщил директор Института скорой помощи Михай Чокану.