Два работника Института скорой помощи задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о начальнике автопарка и главе экономического отдела. Мужчин подозревают в вымогательстве денег у бизнесмена, который подписал с медучреждением контракт на миллион леев, но за год предоставил услуг сверх этой суммы. Когда предприниматель попросил, чтобы ему заплатили, сотрудники больницы пообещали якобы ускорить этот процесс. За свою "помощь" подозреваемые потребовали 15-ть процентов от суммы.
Им грозит до семи лет тюрьмы. В свою очередь глава института отмечает - оба подозреваемых не могли сделать того, что пообещали, передает canal3.
"Все транзакции в нашем учреждении проводятся бухгалтерией, а не экономическим отделом. Бухгалтерия вместе с администрацией раз или два раза в неделю встречаются и решают, каким экономическим агентам перевести средства", сообщил директор Института скорой помощи Михай Чокану.
Комментарии
- Ехал по встречной полосе: молодой человек погиб в результате серьезной аварии в Кантемирском районе
- На Ботанике образовались пробки из-за аварии с участием пяти автомобилей
- Граждане Молдовы, проживающие за границей, будут получать пенсии
- Экипаж SMURD доставил на родину одну из пострадавших в аварии в уезде Вранча
- Конфликт двух соседей из Кантемирского района закончился стрельбой
- Бывшему председателю Ассоциации "Лэстэраш" продлили арест на 30 суток
- Продавали наркотики через интернет: в Кишиневе раскрыли преступную группировку
- Двое детей из села Балабэнешты, пострадавшие в результате взрыва печи, остаются в больнице
- Полиция задержала парня подозреваемого в сутенерстве
- Драка у столичного ночного клуба: боец K-1 Аурел Игнат получил еще 30 суток ареста
- Итальянская ИКЕА пустила собак перезимовать
- Ехал по встречной полосе: молодой человек погиб в результате серьезной аварии в Кантемирском районе
- Головокружительный успех: астролог назвал три знака, которым повезет в 2019 году
- Андрей Влэсчану: связь ПДС и ППДП с главой НПО Людмилой Козловской может сказаться на ходе предстоящих парламентских выборов
- Появился первый трейлер киноверсии Короля Льва
- У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби
- В валютной кассе Комрата мужчине по ошибке дали 5 тысяч евро вместо пяти тысяч рублей
- Ученые назвали самые полезные для мозга продукты
- Вице-председатель ПДС завил, что в случае победы блока ПДС/ППДП на выборах они запретят российские телеканалы в Молдове
- Уборщицу из Греции приговорили к 10 годам тюрьмы за исправленную цифру в дипломе
- Россиянин выкинул любовницу с 10 этажа, но она залезла обратно
- Пугачева в стильном наряде растрогала сеть фото с внуками
- Канду о расследовании по делу "Open Dialog": фонд был инструментом ФСБ в странах Балтии, Польше, Украине, Румынии и Молдове
- Певица Ваенга попала в реанимацию
- Ещё одна авария на теплоцентрали: жители Рышкановки остались без отопления и горячей воды
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md