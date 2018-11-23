Первый совместный туристический маршрут Молдовы и Румынии откроют к концу этого года

Первый совместный туристический маршрут Республики Молдова и Румынии будет открыт к концу 2018 года. Об этом на встрече в Бухаресте договорились министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич и министр туризма Румынии Богдан Георге Триф.

«Маршрут воеводы Штефана Великого в Румынии и Республике Молдова» пройдет через 19 населенных пунктов и пять виноградарско-винодельческих зон, знакомя туристов с историей через туристические объекты: монастыри, крепости, которым более 500 лет, и музеи, где проводятся выставки реликвий времен правления молдавского господаря, передает Молдпрес.

Совместные туристические маршруты будут продвигаться на Ежегодном консультативном форуме культурных маршрутов Совета Европы, который будет организован министерством туризма Румынии в Сибиу в октябре 2019 года.

Встреча двух официальных лиц состоялась в контексте совместного заседания правительств Республики Молдова и Румынии, которое прошло в среду в Бухаресте.