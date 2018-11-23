В Китае приостановили строительство моста из-за массовой гибели редких рыб

Строительство моста приостановили в населенном пункте Цзинчжоу центральной китайской провинции Хубэй в связи с гибелью порядка 6 тысяч китайских осетров на находящейся поблизости рыборазводной ферме, сообщает газета China Daily со ссылкой на министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.

По информации издания, местные власти провели расследование массовой гибели китайских осетров и пришли к выводу, что она могла стать следствием работ по строительству моста, которые, предположительно, незаконно велись на охраняемой природной территории. Отмечается, что гибель рыб могли вызвать "шок, шумы и изменения источников воды", возникшие в результате строительных работ, пишет РИА Новости.

"Любое лицо или организация, вовлеченные в гибель китайского осетра или незаконное строительство моста в государственном природном заповеднике, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами о рыболовстве, об охране дикой природы, а также об охране окружающей среды", — заявил представитель местного ведомства по управлению рыбным хозяйством.

Китайский осетр находится на грани исчезновения. Ученые считают, что этот вид рыб существовал по меньшей мере 140 миллионов лет назад.







