Андрей Влэсчану: связь ПДС и ППДП с главой НПО Людмилой Козловской может сказаться на ходе предстоящих парламентских выборов

Лидеры ПДС и ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе поддерживают тесную связь с фондом Open Dialog, который не только оплачивал их авиаперелеты за границу, но и способствовал им в установлении контакта с людьми, принимающими ключевые решения. Об этом заявил румынский эксперт по внешней политике Андрей Влэсчану.

Он считает, что связь бинома ПДС и ППДП с главой НПО Людмилой Козловской может сказаться на ходе предстоящих парламентских выборов. Влэсчану отметил, что фонд финансировал казахский олигарх Мухтар Аблязов. Организация также существовала на деньги, полученные от рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона, автора российского Ландромата и молдавского Миллиардомата.



Летом этого года Людмилу Козловскую выслали из Польши и объявили персоной нон грата в Евросоюзе. Ее подозревают в связях с российскими спецслужбами. Кроме того, украинские правоохранители по просьбе польских коллег открыли уголовное дело на ее имя.

Выводы румынского эксперта Андрея Влэсчану частично представлены в отчете следственной парламентской комиссии. Она расследовала дело о вмешательстве фонда Open Dialog во внутреннюю политику Молдовы и финансировании некоторых молдавских политформирований. Представленный комиссией отчет передадут в Генеральную прокуратуру. Кроме того его направят Евросоюзу, Совету Европы и в ОБСЕ.







