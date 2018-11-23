Ехал по встречной полосе: молодой человек погиб в результате серьезной аварии в Кантемирском районе

Молодой человек погиб, еще четверо получили травмы в результате серьезной аварии. Инцидент произошел вечером 22 ноября в селе Цыганка Кантемирского района.

По данным полиции, погибший 33-летнию водитель вышел на втречную полосу на повороте и столкнулся с другим автомобилем. Пассажир, который находился в машине жертвы, доставлен в больницу.

Находившиеся в другой машине 27-летний водитель и два пассажира так же получили травмы. Их госпитализировали в районную больницу города Кантемир.

Полиция возбудила уголовное дело.