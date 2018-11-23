Итальянская ИКЕА пустила собак перезимовать

Необычные холода в итальянской Катании особенно плохо сказываются на бездомных животных, сообщает Euronews.

Представители местного гипермаркета ИКЕА разрешили собакам перезимовать на выставочных образцах, сотрудники кормят псов и заботятся о них. Покупатели тоже не остались в стороне: несколько собак уже обрели любящих хозяев, пишет Моя Планета.

Посетители магазина с удовольствием делятся умилительными фотографиями. Стоит признать, что с собаками интерьеры выглядят гораздо уютнее.