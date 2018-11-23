"Носки - идеально!": Камбербэтч показал, как реагировать на ужасные подарки

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч показал, как надо реагировать на ужасные рождественские подарки. Ролик был опубликован на YouTube.

Авторы видео предложили актёру распаковать несколько свёртков с самыми бесполезными рождественскими подарками и постараться не выдать своего разочарования, пишет life.

— Ого, у меня всегда нехватка носков! Идеально! Мой любимый цвет! — отметил Камбербэтч, достав из свёртка классический универсальный подарок. — Ты просто душка! Ты моя гардеробная фея!

Актёр радовался свече, чайнику, энциклопедии по Excel, книге с рецептами для микроволновки. Однако некоторые презенты всё же смогли удивить его. Так, Камбербэтч не сдержался и честно сказал "дарящему", что никогда не будет носить уродливую яркую футболку.

В конце ролика артист напомнил, что, вне зависимости от подарка, нужно помнить о том, что за ним всегда скрывается какая-то мысль, а люди стараются быть щедрыми.