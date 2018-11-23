"Не оправдавшую его надежд": житель Липецка набросился на бывшую с ножом

В Липецке региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, который хотел убить свою бывшую возлюбленную. Причём, как сообщает СК, сделать он это решил в магазине.

19 ноября утром мужчина пришёл к дому экс-сожительницы, где она уже проживала с новым возлюбленным. С собой он взял нож и осколок бутылки. Пара вышла в продуктовый магазин, а злоумышленник проследовал за ними и вскоре нанёс осколком бутылки 26-летней липчанке несколько ударов в шею. Потом внимание преступника отвлёк на себя её новый мужчина, он не дал убить потерпевшую, пишет life.

Подозреваемый задержан, он не стал отрицать свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Виновник объяснил, что желал смерти бывшей сожительнице, поскольку она не оправдала его надежд. Расследование уголовного дела продолжается.