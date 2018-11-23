Трамп провел День благодарения с семьей во Флориде

Президент США Дональд Трамп провел вечер Дня благодарения в традиционном американском стиле – с членами своей семьи за праздничным столом, главным украшением которого стало блюдо из индейки.

По информации пресс-службы Белого дома, глава государства и его родные собрались в четверг вечером в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости.

На закуски подали салат "Цезарь", помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утку прошутто и дыни.

Кроме того, на столе были охлажденные морепродукты: флоридский каменный краб, устрицы, креветки Джамбо и моллюски.

Из горячих блюд, помимо традиционной индейки, была говяжья вырезка, баранина и лосось, а также чилийский сибас, красный окунь, тушеные ребрышки.

На гарнир подавали картофельное пюре, сладкий картофель, овощи и традиционную начинку на День благодарения.

Во время ужина Трамп сидел в центре стола. С одной стороны от него сидел его младший сын Бэррон, а с другой жена Меланья, которая была одета в черное платье до пола с длинными черными кружевными рукавами. Кроме того, за столом присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

День благодарения (Thanksgiving Day) — ежегодный национальный праздник в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 2018 году он приходится на 22 ноября. Это один из самых популярных праздников в стране.

По традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.

В большинстве случаев историю возникновения праздника связывают с поселенцами, которые прибыли в Америку из Англии в конце 1620 года. Осенью 1621 года губернатор образованной ими колонии Плимут Уильям Брадфорд пригласил живущих по соседству индейцев отметить вместе с поселенцами трехдневный праздник в честь первого урожая, собранного после голодной зимы в Новом Свете, которую колонисты пережили во многом благодаря помощи туземцев.