Прохожий поймал брошенного из горящего дома ребенка

В американском городе Даллас, штат Техас, мужчина поймал годовалого ребенка, которого мать бросила из окна горящего дома. Об этом сообщает издание The Independent.

Трехэтажный многоквартирный дом загорелся рано утром, когда многие жильцы еще спали. Байрон Кэмпбелл (Byron Campbell) проезжал мимо и заметил пожар. Он остановился возле здания и присоединился к полицейским и пожарным, которые обходили квартиры и стучали в двери, чтобы предупредить об опасности, пишет lenta.ru.

Кэмпбелл заметил в одном из окон женщину с младенцем. Она находилась на третьем этаже, выходы с которого оказались отрезаны огнем. «Ребенок плакал и кашлял. Было ясно, что у него полные легкие дыма и всего остального, — говорит Кэмпбелл. — Я сказал ей бросить мне ребенка. Она так и сделала, а я поймал его и отнес в безопасное место».

Под окнами расстелили матрасы, на которые спрыгнули шесть человек, остававшиеся на третьем этаже, в том числе мать ребенка. В результате пожара два жильца и пожарный получили легкие травмы, около 40 человек остались без крова.