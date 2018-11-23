В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского

Большое количество жителей Великобритании подписали петицию в защиту чау-чау по кличке Бангл. Многие убеждены в том, что сотрудники полиции поступили с ним жестоко.

Стало известно о том, что сотрудники полиции Великобритании отпустили домой четырехмесячного щенка, который был арестован за укус полицейского. Об этом сообщает Daily Mail.

Правоохранителям ничего не оставалось, как сдаться. Ведь напор жителей страны был достаточно серьезный, передает Белновости.

Известно, что четырехмесячного щенка хотели продержать в приюте 9 месяцев. Благодаря всем неравнодушным, теперь Бангл находится дома со своей семьей.