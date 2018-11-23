Найден способ сохранить прическу зимой

Стилист и бьюти-редактор Эрика Смит, обладающая сильно вьющимися волосами, рассказала, как сохранить прическу и привести волосы в порядок в холодное время года. Ее советы опубликовал The Cut.

Во-первых, девушка порекомендовала поменять обычную наволочку на шелковую. По ее словам, зимой кончики волос подвержены ломкости из-за сухого холодного воздуха, однако шелковая поверхность минимизирует наносимый им вред, передает lenta.ru.

Кроме того, Смит посоветовала трехступенчатый уход, максимально увлажняющий волосы. Например, он может состоять из шампуня, кондиционера для волос и масла.

Также эксперт предложила девушкам носить бини (вязаная шапка без завязок, которая удерживается на голове без каких-либо дополнительных элементов — прим. ред) на атласной подкладке, которые наносят волосам меньше вреда, чем другие шапки.

Помимо этого, Смит порекомендовала обзавестись хорошей увлажняющей маской и домашним увлажнителем воздуха.